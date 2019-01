Una nueva plataforma permite visitar viviendas de obra nueva en directo a través de Internet

María se está conectando a través de su Tablet con un asesor inmobiliario a cientos de kilómetros de distancia que le está enseñando una vivienda aún no construida, en tiempo real y con la posibilidad de visitar todas las estancias y zonas comunes. Live, el nombre de este proyecto, no es el futuro, es ya el presente.La plataforma impulsada por AEDAS Homes se ha presentado en un evento para periodistas y ya está disponible para algunas promociones. Desde la compañía creen que pueden revolucionar el sector inmobiliario ya que combina tecnologías que van más allá de una simple visita virtual.Gracias a este tour virtual espacio y tiempo se unen. La casa de nuestros sueños, en vivo y en directo, más cerca que nunca.Solo hace falta un enlace para que el futuro comprador se conecte mediante una videollamada desde su ordenador, móvil o tablet. En un principio está dirigido a público extranjero que no puede desplazarse a una oficina de ventas, aunque su potencial es infinito.