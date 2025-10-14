La nueva sede judicial de Torrox triplicará la superficie actual y tendrán espacio para ampliar

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el alcalde de Torrox (Málaga), Óscar Medina, han dado a conocer a las autoridades judiciales, profesionales y vecinos cómo será la nueva sede judicial de la localidad, que da servicio a otros siete municipios del este de la provincia malagueña y que triplicará la superficie actual, además de ser totalmente accesible y contar con espacio para futuros crecimientos.Se trata de un proyecto "muy demandado y necesario" ante los problemas de espacio del edificio actual; de hecho, se pasará de 966 a 2.800 metros cuadrados. Además, el nuevo edificio permitirá dotar a Torrox de "una de las mejores sedes de Andalucía, una sede funcional, moderna, del siglo XXI" y atenderá las necesidades "actuales, las de mañana y las de pasado mañana", ha indicado.