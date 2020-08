El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha precisado este jueves que su recomendación a los vecinos de los distritos del sur con mayor incidencia de casos no es que no salgan de casa sino que salgan "cuando sea imprescindible". Y agrega que "esto no es solo un mensaje para los vecinos del sur", sino "en general es para la ciudad de Madrid".(Fuente: Europa Press / Ayuntamiento de Madrid)