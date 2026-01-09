El nuevo centro de especialidades de Mijas transformará su asistencia sanitaria

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado que el nuevo Centro de Alta Resolución y Procesos de Mijas (Málaga), cuya ejecución afrontará el Ayuntamiento y la dotación de personal y equipamiento será de la consejería, "va a suponer una revolución" en la asistencia sanitaria a los vecinos "tanto en la calidad como en la posibilidad de ofrecer en la propia población la mayoría de las demandas asistenciales, prácticamente el 85%, podrá ser cubierta en el centro".