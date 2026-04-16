Nuevo intento de rescate de la ballena varada en la costa alemana del Báltico

Wismar,Alemania, 16 de abril de 2026. Rescatistas alemanes han iniciado este jueves nuevas maniobras para un intento de rescate de la ballena jorobada encallada en la costa alemana del Báltico, consistente en elevar al animal con cojines de aire y transportarlo sobre una lona entre dos pontones hasta el mar del Norte. La ballena, a la que los medios locales han apodado Timmy, yace en aguas poco profundas cerca de la ciudad de Wismar, en el este de Alemania, y apenas se ha movido en días. (Fuente: DPA)