Nuria Roca y Alex O’Dogherty celebran la Amistad Verdadera con Brugal The Show

La presentadora y actriz Nuria Roca y el actor y humorista Alex O'Dogherty han sido los maestros de ceremonias de Brugal The Show, anoche en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid. Una experiencia creada por Brugal, que ha recogido las mejores anécdotas reales de amigos y las ha elevado al convertirlas en la trama de un espectáculo teatral nunca antes visto.Brugal The Show fusiona música, comedia, teatro participativo y nuevos formatos de entretenimiento bajo la creación y dirección artística de la compañía teatral Yllana.Adrián Lastra, Gorka Otxoa y Macarena García han subido también al escenario para compartir sus anécdotas de la mano de sus amigos, quienes, junto a otros rostros, no se han querido perder esta ocasión de celebrar la Amistad Verdadera. Un espectáculo con el que Brugal ha llevado las anécdotas de Amistad Verdadera a un nuevo nivel.