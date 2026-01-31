El obispo de Córdoba expresa que Dios estuvo en Adamuz "dando luz"

La Mezquita-Catedral de Córdoba ha acogido este sábado una misa funeral en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario de Adamuz, que ha sido oficiada por obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández González, que ha expresado en su homilía que ese trágico 18 de enero, Dios estuvo en el municipio cordobés "dando luz". La misa funeral se ha desarrollado a partir de las 18,00 horas y ha contado con la presencia de familiares de los fallecidos y, entre las autoridades, han estado el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre; el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos; el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto; el alcalde de la ciudad, José María Bellido; los presidentes de las diputaciones de Córdoba, Salvador Fuentes, y de Huelva, David Toscano; la subdelegada del Gobierno de España, Ana López, y el alcalde Ademuz, Rafael Ángel Moreno.(Fuente: Mezquita Catedral de Córdoba)