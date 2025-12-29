Las obras del metro de Málaga avanzan con dos pantalladoras en el tramo Hilera-Eugenio Gross

Las obras de prolongación del metro de Málaga al futuro nuevo hospital avanzan en el segundo tramo con dos equipos de máquinas pantalladoras actuando, de forma simultánea, en las calles Santa Elena y Eugenio Gross.Las consejeras de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, han visitado el avance de los trabajos, donde ha destacado el "esfuerzo inversor de la Junta" con 162 millones de euros en carga.Entre las actuaciones que se realizan, ha mencionado "los dos tramos en ejecución por cerca de 100 millones de euros y un tercero en licitación por 61 millones", cuya adjudicación está prevista para los primeros meses de 2026.