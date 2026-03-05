Las obras de restauración de Las Salinas de Cabo de Gata favorecerán la reproducción de aves

Almería, 5 de marzo de 2026. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha visitado este jueves Las Salinas de Cabo de Gata ante el comienzo "inminente" de los trabajos de restauración y acondicionamiento del humedal, adjudicados en diciembre del pasado año por casi un millón de euros, y con los que se fomentará la nidificación y reproducción de aves. Durante su visita, García ha remarcado que se trata de "una intervención largamente demandada por técnicos, investigadores y ciudadanía", que permitirá "recuperar la funcionalidad ecológica del humedal y reforzar la conservación de su extraordinaria avifauna", subrayando que todo ello se hace "compatibilizando la actividad salinera tradicional con la protección del ecosistema, demostrando que desarrollo y sostenibilidad pueden caminar de la mano".