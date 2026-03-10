OCU insta a Gobierno a "bajar" el IVA de carburantes y alimentos por encarecimiento de precios

Madrid, 10 de marzo de 2026. La directora de Comunicación de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ileana Izverniceanu, ha solicitado al Gobierno una "bajada o eliminación" del IVA sobre los carburantes o del Impuesto Especial de Hidrocarburos, que juntos representan el 50% del precio final, así como la "eliminación o reducción al máximo del IVA de los alimentos", debido al por el encarecimiento de los precios derivado de la guerra en Oriente Medio, "porque nos tememos que en un par de semanas van a comprarse más caros en los establecimientos".