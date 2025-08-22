La OCU lanza una campaña para ayudar a los afectados por incendios forestales a reclamar daños

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha activado una campaña para ayudar a los afectados por los incendios forestales a reclamar los daños ocasionados. En este sentido, ha recordado que los incendios forestales no están considerados un riesgo extraordinario, por lo que los daños ocasionados son cubiertos por los seguros contratados por los afectados. En este sentido, ha explicado que "la mayoría" de los seguros de hogar cubren el riesgo de incendio y pide que las ayudas lleguen con rapidez.