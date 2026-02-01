El oficialismo roza el triunfo en una primera vuelta marcada por el aumento de la inseguridad

Costa Rica acude este domingo a las urnas para elegir al presidente y renovar el Parlamento tras la campaña electoral más larga de su historia reciente, en la que el aumento de la inseguridad y el crimen organizado han copado la agenda de todos los candidatos, entre los que resalta Laura Fernández, la apuesta del oficialismo para continuar con el legado del líder derechista Rodrigo Chaves, que podría ganar en primera vuelta.(Fuente: EBS / X: Laura Fernández, Claudia Dobles, Ariel Robles, TSE Costa Rica)