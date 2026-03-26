La Oficina Agraria Comarcal de Motril ofrece servicios a 17 municipios de la costa granadina

Motril (Granada), 26 de marzo de 2026. La Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Motril atiende al sector agrario de 17 municipios de la costa granadina. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha agradecido el trabajo que realizan estas oficinas comarcales agrarias de Andalucía, ya que son un elemento clave en las zonas rurales de la región. "Suponen el punto de encuentro entre la administración y los agricultores y ganaderos y han adquirido un papel muy importante tras el tren de borrascas que ha afectado a Andalucía este pasado invierno", ha afirmado.