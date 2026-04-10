Oficina de Reto Demográfico de Granada recibe Premio a Excelencia en Administración Local

Córdoba, 10 de abril de 2026. La Oficina de Reto Demográfico de Granada ha recibido este viernes en un acto celebrado en Córdoba el Premio a la Excelencia en la Administración Local. El presidente de la Diputación Provincial de Granada, Francis Rodríguez, ha recogido el galardón que entrega la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. "Es un orgullo poder recoger aquí en Córdoba el premio en nombre de la Diputación Provincial de Granada como provincia que está apostando por implantar un modelo que permita que la gente siga viviendo en sus pueblos, que garantice que los pueblos no se queden vacíos", ha dicho Rodríguez.