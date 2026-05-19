El oftalmólogo Luis Fernández-Vega, ganador del IX Premio Fundación Eugenio Rodríguez Pascual

Madrid, 19 de mayo de 2026. La Fundación Eugenio Rodríguez Pascual ha otorgado su IX Premio al Dr. Luis Fernández-Vega Sanz en reconocimiento a su trayectoria profesional dedicada al impulso de la medicina y, especialmente, de la oftalmología en España. El premio ha sido entregado por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien ha clausurado el acto destacando la contribución del Dr. Férnández-Vega a la mejora de la salud visual. Este galardón distingue el talento, los méritos y la aportación de profesionales de referencia en el ámbito de las Ciencias Biomédicas en los países de habla hispana. Con esta IX edición, la Fundación Eugenio Rodríguez Pascual reafirma su compromiso con la excelencia médica y el impulso del talento científico en España.