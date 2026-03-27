Oftalmólogos españoles experimentan en un documental cómo es vivir con baja visión

Barcelona, 27 de marzo de 2026. Miles de personas padecen en España enfermedades de la retina como la Degeneración Macular asociada a la edad (DMAE) o el Edema Macular Diabético (EMD), con un gran impacto en su vida diaria y en las personas que las rodean. Para visibilizar esta realidad, Roche, en colaboración con Movistar, ha creado el documental 'Ensayo sobre la Mirada', que aborda los efectos de unas patologías con una prevalencia cada vez más alta. El documental, que se ha estrenado en los Cines Balmes de Barcelona, ha contado con la participación de un total de 21 expertos en oftalmología, que durante el rodaje pudieron vivir en primera persona las limitaciones que padecen los pacientes. Para los pacientes y sus familias, las asociaciones se han convertido en un refugio donde reciben apoyo emocional para gestionar el impacto que conlleva la pérdida de visión. El documental pretende también generar una conciencia profunda sobre la importancia de cuidar de la salud visual ante un envejecimiento de la población sin precedentes. En España, miles de personas sufren DMAE, la primera cause de ceguera irreversible en mayores de 65 años. La prevalencia de EMD también ha aumentado y representa una de las principales complicaciones que pueden padecer las personas con diabetes.