OKM Química Ortopédica se lleva el Premio Pyme del Año en Girona

Barcelona, 29 de septiembre de 2026. Servicios de ortopedia para mejorar la vida de las personas. Es la actividad de OKM Química Ortopédica, el Premio Pyme del Año 2026 en Girona, un galardón concedido por la Cámara de Comercio y Banco Santander. Fundada por expertos en el sector en el año 2000, en la actualidad son más de 30 trabajadores y han hecho una apuesta firme por renovar sus instalaciones del Alto Ampurdán y por ganar presencia en el mercado internacional y avanzar en innovación. Cuenta con un equipo humano multidisciplinar y un catálago de productos amplio y que se adapta a todas las personas para promover una vida lo más autónoma posible. Para crecer ha sido fundamental la ayuda de Banco Santander. Con un aire familiar pero con una proyección internacional, desde esta pyme gerundense, siguen comprometidos con las personas y con la innovación tecnológica en el sector de la ortopedia.