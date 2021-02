Oltra sobre clases en Fallas: "Evita un imaginario de estar de fiesta"

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha defendido que la razón de recomendar a los municipios que cambien los días no lectivos que otorgan por estas fiestas es para "evitar un imaginario de que estamos de fiesta" porque "no estamos en fiestas, estamos en pandemia". Así, ha matizado que esta recomendación no afecta a los festivos autonómicos (el día 19) ni a los no lectivos establecidos por el calendario escolar general, sino a los tres días que tienen los ayuntamientos. (Fuente: Generalitat)