O'Mega y Sanidade continuarán el martes las negociaciones tras 4 horas de "reunión cordial"

Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2026. O'Mega y la Consellería de Sanidade han mantenido este lunes un encuentro para tratar de poner fin a la huelga indefinida en Atención Primaria que se prolonga desde hace más de 20 días, y que, tras cuatro horas de clima "cordial", ha finalizado sin cerrar un acuerdo, pero con el emplazamiento a una nueva reunión este martes. Así lo ha explicado el portavoz del sindicato O'Mega, Javier Iglesias, a la salida del edificio administrativo del Sergas, donde han mantenido una reunión que arrancaba a las 11,00 horas y finalizaba cerca de las 15,00 horas.