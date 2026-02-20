OMODA & JAECCO arranca el año con casi un 64% de crecimiento

Madrid, 20 de febrero de 2026. La firma automovilística OMODA & JAECOO celebra su segundo aniversario en España, país en el que comenzó su desembarco en Europa. La marca ha cerrado 2025 como una de las diez marcas más vendidas en España a clientes particulares, consolidando así su rápida implantación y crecimiento en el mercado nacional. La marca asiática ha arrancado el año con un crecimiento del 64% en enero, una evolución muy destacable en un mercado español que crece un 1%. La marca confirma la solidez de su estrategia de electrificación consiguiendo que cuatro de cada cinco ventas sean vehículos electrificados. Para ello, han desarrollado una tecnología específica SHS (Super Hybrid System), tanto híbrida como híbrida enchufable. Con la llegada de los nuevos OMODA 7 SHS y JAECOO 8 SHS, la compañía refuerza su apuesta por la movilidad sostenible y eficiente en un mercado cada vez más electrificado.