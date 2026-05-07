La OMS confirma la infección por hantavirus en cinco de los ocho casos sospechosos

Ginebra (Suiza), 7 de mayo de 2026. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado este jueves de que ya se ha confirmado la infección por hantavirus en cinco de los ocho casos sospechosos notificados y relacionados con el brote en el crucero 'HV Hondius'. "Hasta ahora, se han reportado ocho casos, incluidos tres fallecimientos. Cinco de los ocho casos han sido confirmados como hantavirus, y los otros tres son sospechosos", ha señalado en rueda de prensa. (Fuente: OMS)