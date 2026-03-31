Oncólogos y asociaciones de pacientes analizan los retos del cáncer colorrectal en España

Barcelona, 31 de marzo de 2026. El cáncer colorrectal será el tumor más diagnosticado en España en 2026, según estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica, que prevé más de 40.000 nuevos casos este año. Para abordar la situación actual y los retos que plantea esta enfermedad, oncólogos y asociaciones de pacientes han participado en el encuentro informativo 'El cáncer colorrectal, demasiado frecuente para ser un gran desconocido', impulsado por Takeda en colaboración con Europa Press. Coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Colon, los expertos han alertado de un preocupante aumento de casos en jóvenes y han subrayado la necesidad de reforzar el cribado y la detección precoz. También han recordado que este diagnóstico temprano resulta decisivo, ya que en algunos casos la enfermedad se llega a diagnosticar cuando ya se encuentra en fase de metástasis. En la jornada también se han abordado las diferencias entre comunidades autónomas en el acceso al cribado y a las colonoscopias derivadas, así como el impacto que esta inequidad puede tener en los pacientes. Los especialistas han insistido en la importancia de ofrecer un apoyo psicosocial a las personas que padecen esta enfermedad. El encuentro ha puesto foco en la necesidad de garantizar el acceso a los tratamientos más innovadores en cáncer colorrectal y en concienciar a la población sobre la importancia de someterse a los cribados.