Ónega canta al Madrid con "alma de mujer"

Madrid, 7 de mayo de 2026. La periodista Sonsoles Ónega, pregonera de las fiestas de San Isidro 2026, ha cantado al Madrid con "alma de mujer", "madre de adopción". "¡Madrid es la madre que nos parió!", ha exclamado. También es "madre de adopción como nadie porque, digan lo que digan, Madrid tiene para todos". "Madrid acoge sin mirar a quien, Madrid es una mano tendida siempre. Por eso Madrid tiene alma de mujer, con mando en plaza y en la plaza", ha constatado. A las 20 horas ha salido al balcón de la Casa de la Villa, acompañada por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y concejales de todos los grupos políticos, para dar el pregón de las fiestas de su ciudad, de la de su madre Marisol, de su abuela Soledad y de su bisabuela Julia.