onTech, con 750 entidades, destaca como líder en la patronal tecnológica andaluza.

Sevilla, 10 de marzo de 2026. El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha resaltado la capacidad del Clúster onTech Innovation, que representa a más de 750 entidades entre empresas, instituciones, universidades y centros de conocimiento, para liderar la patronal tecnológica andaluza, recientemente constituida. Así lo ha puesto de relieve durante su participación en Sevilla en la apertura de la primera junta directiva de onTech tras su formalización como patronal de las empresas tecnológicas de la comunidad, donde ha añadido que esta agrupación, el mayor clúster tecnológico de España, representa el 82% del volumen de negocio total del sector a nivel regional y acumula el 38% del empleo total en este ámbito.