Operación retorno sin retenciones en los puntos de acceso a Barcelona

Varios centenares de miles de vehículos, según Trànsit, han podido acceder a Barcelona durante esta jornada, en la que no se han visto afectaciones mayores debidas al embotellamiento de vehículos. Este puente de San Juan ha dejado imágenes de colas kilométricas en ciertos puntos del área metropolitana de Barcelona, debidas, de entre otras razones, a accidentes de tráfico. Estas colas, no obstante, no han dejado marca en los puntos de acceso a la ciudad condal, que ha visto una jornada sin atascos ni incidencias mayores.