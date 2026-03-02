La oposición cuestiona el papel del Gobierno tras los ataques de EEUU e Israel contra Irán

Madrid, 2 de marzo de 2026. Este fin de semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cargó contra EEUU e Israel por los ataques sobre Irán, asegurando que "todos" rechazan el régimen de los ayatolás pero que eso no es "legítimo" para hacer "acciones que vulneren la legalidad internacional". Tras esto, este lunes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negado que se haya dado ayuda a los ataques de EEUU. "En las bases de Morón y Rota no se ha dado ningún tipo de asistencia", ha asegurado Robles. La oposición ha cargado contra el papel del Gobierno ante esta situación. (Fuente: Europa Press/Ministerio de Defensa/PP/Vox/Sumar/Podemos)