La oposición pone banderas arcoíris en el pleno y exige disculpas a la alcaldesa de València

La oposición en el Ayuntamiento de València (Compromís y PSPV) ha urgido a la alcaldesa, Mª José Catalá (PP), a "pedir perdón" tras sus declaraciones en las que explicó que no se colocan banderas en el balcón consistorial ni por el Orgullo ni por los días internacionales de la ELA, el Alzhéimer o el cáncer. Dentro del hemiciclo y al inicio de la sesión del pleno municipal, Compromís y PSPV han instalado delante de sus bancadas banderas arcoíris para visibilizar este día internacional y trasladar su apoyo al colectivo. Lluïsa Notario (Compromís) ha indicado a PP y Vox que "esta bandera no es la del insulto ni la de ningún lobby, sino la única que no representa el odio".