Las oposiciones para 5.047 plazas de profesor en Andalucía comienzan el 20 de junio

Sevilla, 4 de marzo de 2026. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha confirmado este miércoles tras el Consejo de Gobierno que las oposiciones de ingreso en los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional serán el próximo 20 de junio. Son un total 5.015 plazas de nuevo ingreso y 32 procedentes de la reserva de discapacidad pendiente de procedimientos selectivos anteriores, de tal manera que de forma conjunta totalizan 5.047 puestos de 66 especialidades. (Fuente: Junta de Andalucía)