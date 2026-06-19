Se organiza un simulacro para practicar la coordinación de recursos en una emergencia

Valencia, 19 de junio de 2026. El comisario de Policía Local de Valencia, Eduardo Rusu, explicaba el proyecto de evacuación en un centro escolar por riesgo de inundación en una prueba piloto con riesgo de inundación en el colegio público CEIP Padre Manjón. El policía señalaba que valorarán el "riesgo y la posibilidad de evacuar" en la zona en un trabajo que consiste rescatar a dos menores que se "extravían" y "se localizan con el dron". El jefe de la Policía Local de Valencia, Ángel Albedín, hablaba del proyecto europeo de LEAD-PRO, que pretende "dar soluciones eficientes en la cobertura de las emergencias": "Uno de los problemas críticos es la coordinación de recursos a utilizar". El concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Jesús Carbonell, indicaba que se trata de "practicar dados los antecedentes" pero "hay que estar muy preparado".