Organizaciones agrarias vierten arroz ante la Delegación por la "situación crítica" del sector

Badajoz, 20 de marzo de 2026. Las organizaciones agrarias La Unión de Extremadura, UPA-UCE Extremadura, Asaja Cáceres y Apag Extremadura Asaja, así como las entidades de la Plataforma del sector arrocero extremeño, Agryga, Aseprex y la Asociación de Agricultores de Don Benito han hecho frente común en una protesta celebrada este viernes frente a la Delegación del Gobierno de Extremadura, en Badajoz, ante la "situación crítica" que atraviesa el sector arrocero extremeño, según ha explicado el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri.