Un original taller artístico fomenta la imaginación en niños con discapacidad visual

Modelar con las manos pero sobre todo con la imaginación.Esto es lo que propone este peculiar taller artístico que ha unido a Grupo Social ONCE y Play-Doh con motivo del Día Mundial de la Creatividad, que se celebra el 21 de abril. Bajo el título 'moldeando la imaginación', más de 30 niños con discapacidad visual han realizado estas originales piezas de arte en plastilina.La iniciativa está dirigida a niños de 3 a 8 años con diferentes capacidades visuales y también a sus familias. Más allá de la creatividad, estos talleres tienen otros muchos beneficios.El poder de la imaginación no tiene límites y en el arte no hay barreras.