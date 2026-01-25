Oriol Junqueras: "Esta situación es fruto de décadas de desinversión por parte del Estado"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que el estado actual de suspensión de la red ferroviaria en Cataluña se debe a la falta de inversión por parte del Gobierno. "Esto tiene un precio y el precio lo está pagando la sociedad catalana", ha asegurado este mediodía en una rueda de prensa celebrada en la sede del partido.Junqueras ha pedido la dimisión tanto del ministro de transporte, Óscar Puente, como la de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque. "Están más pendientes de intentar encontrar excusas puntuales que no en afrontar el problema en toda su magnitud, ha recalcado.