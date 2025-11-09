Publicado 09/11/2025 14:05:15 +01:00CET

Ortega pide a la Virgen de la Almudena "que libere a Madrid y a España del Gobierno criminal"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha pedido a la Virgen de la Almudena "que libere a Madrid y a España del Gobierno criminal y traidor" de Pedro Sánchez. A su llegada a la Catedral de la Almudena, donde se celebra la misa en honor a la patrona de Madrid, el portavoz municipal de Vox ha pedido a la Virgen que "libere" a la ciudad y al país "de este Gobierno absolutamente criminal, traidor, cobarde, inepto, que nos tiene sojuzgados y que está llevando a España al abismo".

