Ortega pide a la Virgen de la Almudena "que libere a Madrid y a España del Gobierno criminal"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha pedido a la Virgen de la Almudena "que libere a Madrid y a España del Gobierno criminal y traidor" de Pedro Sánchez. A su llegada a la Catedral de la Almudena, donde se celebra la misa en honor a la patrona de Madrid, el portavoz municipal de Vox ha pedido a la Virgen que "libere" a la ciudad y al país "de este Gobierno absolutamente criminal, traidor, cobarde, inepto, que nos tiene sojuzgados y que está llevando a España al abismo".