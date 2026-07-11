Óscar López se batirá con Ayuso en 2027 y las primarias a la alcaldía de Madrid sigue abierta

Madrid, 11 de julio de 2026. El Partido Socialista de Madrid ha celebrado este sábado la última jornada para que sus candidatos presentaran los avales necesarios para participar en el proceso de primarias de cara a la elección del candidato del partido para las elecciones autonómicas y municipales de 2027. En el caso del proceso de elección del candidato para la presidencia de la Comunidad de Madrid, el vencedor ha sido el secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien se batirá con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en mayo de 2027. (Fuente: Europa Press / PSOE / Comunidad de Madrid / Ayuntamiento de Madrid)