Óscar López califica de "patético" que el PP "cree sus propios bulos"

Madrid, 5 de marzo de 2026. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha defendido la "posición clara y contundente" del Ejecutivo ante la guerra en Irán y ha criticado los "bulos" que, a su juicio, está lanzando la oposición. "Me parece lamentable, patético, que el señor Feijóo, que venía para hacer oposición para adultos, ahora ya no solamente se suba al bulo de los demás, sino que cree los propios, como el que ha creado sobre la ministra de Defensa. Es patético lo que está haciendo el señor Feijóo", ha criticado.