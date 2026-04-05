Otegi dice que EH Bildu "aspira a gobernar"

Bilbao, 5 de abril de 2026. El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha destacado que en su formación "no aspiramos a estar en los gobiernos, aspiramos a gobernar" y a "cambiar las políticas públicas" poniendo "a la gente en el centro". Asimismo, ha animado a "ir a la cumbre" de la "liberación nacional y social" con "tranquilidad, sin ansiedad y con oxígeno popular". Así se ha expresado durante su intervención en el acto político que EH Bildu ha celebrado este domingo en Pamplona como cierre a una multitudinaria manifestación, convocada con motivo del Aberri Eguna bajo el lema 'Zazpiak bat egin' (Hacer los siete uno). Una movilización encabezada por un ciudadano palestino y otra cubana, que han portado una imagen del pájaro del Guernica de Picasso, como muestra de solidaridad con estos dos países y de reivindicación del "no a la guerra". (Fuente: EHBILDU)