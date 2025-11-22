Otegui asegura que no hacen "distinciones entre PP y VOX"

El líder abertzale ha asegurado en la tarde de este sábado en la manifestación convocada por EH Bildu en Bilbao que su formación no hace "distinciones entre PP y VOX" puesto que forman parte "de un mismo bloque". Tras decir que no hay opciones para la ambigüedad ni la equidistancia, ha aseverado que "si es por EH Bildu y Euskal Herria Bai, no habrá ningún gobierno de las derechas española o francesa, ni en nuestro país ni en los estados español y francés". "No hacemos distinciones entre PP y Vox, porque son parte del mismo bloque reaccionario que diseñó la transición, que persigue la euskera en Europa, que amenaza con la ilegalización. Son el mismo bloque y a ese bloque hay que hacerle una raya", ha dicho.En ese sentido, ha continuado expresando que en el Estado actualmente se vive bajo unas normas que provienen de "40 años de dictadura". "Esas son las reglas heredadas de ese régimen" y ha apelado a cambiar esas reglas para "construir un escenario diferente". "Las reglas de la transición consolidan el supremacismo nacional, única nación, la española, el capitalismo y la impunidad para los sectores que sostuvieron la reforma", ha asegurado.