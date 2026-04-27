Pacheco critica una regularización de inmigrantes "precipitada" y "caótica" en Almería

Almería, 27 de abril de 2026. El presidente del PP de Almería y cabeza de lista del PP por esta provincia en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, Ramón Fernández-Pacheco, ha criticado este lunes que el Gobierno central haya puesto en marcha el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes de manera "desordenada", "precipitada" y "de forma totalmente caótica", hasta el punto de que en Almería ha provocado una situación en la que las propias ONG han tenido que "cerrar las puertas" porque "no dan abasto". Durante los Desayunos Informativos de Europa Press Andalucía, Fernández-Pacheco ha precisado que no está en contra de este tipo de medidas, pero sí de que se hagan "sin contar absolutamente con nadie", al entender que ese planteamiento deriva en una "situación de tensión" que "algunos aprovechan para tensionar todavía más" y para "fracturar y dividir", hasta llevar a "un escenario de crispación".