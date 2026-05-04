Pacheco defiende la "escucha permanente" al sector pesquero de Almería ante sus demandas

Almería, 4 de mayo de 2026. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, se ha reunido este lunes en el Puerto de Almería con representantes del sector pesquero para analizar demandas de ayuda y de mejora en lonjas, así como las nuevas necesidades, preocupaciones y últimas propuestas de la pesca andaluza, en el marco de la "escucha permanente y activa" que la Consejería mantiene con el sector. En el encuentro han participado miembros de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape) y de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (Andmupes), junto a la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto.