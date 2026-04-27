Pacheco exige cumplir con los acuerdos comerciales y pide "seriedad" con el tomate de Marruecos

Almería, 27 de abril de 2026. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y cabeza de lista del PP por Almería a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Ramón Fernández-Pacheco, ha reclamado "seriedad" a la hora de cumplir los acuerdos comerciales con terceros países y ha situado el tomate vinculado al acuerdo con Marruecos como un "caso sangrante" para los agricultores almerienses, al advertir de que el sector no rechaza competir en los mercados, pero sí hacerlo con "una mano atada a la espalda". Así lo ha manifestado este lunes durante los Desayunos Informativos de Europa Press Andalucía que se han celebrado en el edificio Varadero de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), donde ha defendido que la agricultura almeriense tiene una "clarísima vocación exportadora" y que los agricultores de Almería "no están en contra de los acuerdos comerciales". "Somos exportadores por definición", ha subrayado.