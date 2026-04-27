Pacheco pide a quienes "no les guste lo firmado en Extremadura" que den la mayoría al PP

Almería, 27 de abril de 2026. El presidente del PP de Almería y cabeza de lista del PP por esta provincia en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, Ramón Fernández-Pacheco, ha pedido una "mayoría suficiente" para Juanma Moreno a aquellos electores a quienes "no les guste lo que se ha firmado en Extremadura" en relación a los pactos suscritos con Vox. Así lo ha manifestado durante su intervención en el desayuno informativo de Europa Press Andalucía que se ha celebrado en el edificio Varadero de la Autoridad Portuaria de Almería, donde ha reconocido que el gobierno autonómico encabezado por María Guardiola al final "se ve condicionado por el acuerdo" firmado con Vox.