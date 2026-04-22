Pacheco visita la barriada granadina de El Fargue, donde se actúa en la red de saneamiento

Granada, 22 de abril de 2026. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado este miércoles la barriada granadina de El Fargue, donde la empresa Servicios Técnicos Napal, acomete un proyecto que evitará vertidos de aguas residuales sin depurar al río. Acompañado por la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, han conocido la solución que la empresa desarrollará en este núcleo población que, ubicado en el distrito municipal del Albaicín, cuenta con una población cercana a los 600 habitantes.