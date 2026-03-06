Pacientes con cáncer piden una atención integral con apoyo psicológico, físico y socioeconómico

Jaén, 6 de marzo de 2026. Pacientes con cáncer han defendido este viernes en Jaén una "atención integral", que, además del tratamiento oncológico, incluya "apoyo psicológico para gestionar el impacto emocional, apoyo social para afrontar dificultades económicas o laborales y apoyo físico, a través de fisioterapia o nutrición". Así se ha puesto de relieve en la inauguración del VII Congreso Andaluz de Personas con Cáncer y Familiares, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer y en la que han participado sus presidentes nacional y en la provincia, Ramón Reyes y Antonio Ruano; el vicepresidente primero de la Diputación, Juan Latorre, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.