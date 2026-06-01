Pacientes y expertos se citan en una jornada por el Día Mundial del Hipoparatiroidismo Crónico

Madrid, 1 de junio de 2026. Cada 1 de junio se conmemora el Día Mundial del Hipoparatiroidismo Crónico, una enfermedad endocrina rara que afecta a 13.000 personas en España. Con motivo de esta efeméride, Ascendis Pharma ha organizado un encuentro dirigido a pacientes que ha reunido a expertos en endocrinología y fisioterapia para debatir sobre las claves de la patología. El hipoparatiroidismo tiene una prevalencia estimada de 32 pacientes por cada 100.00 habitantes. Quienes la padecen sufren alteraciones importantes en el metabolismo del calcio, así como en diversos órganos, una realidad que impacta de forma destacada en su calidad de vida. En este Día Mundial, visibilizar la enfermedad, mejorar el diagnóstico y seguir avanzando en su manejo terapéutico es esencial para mejorar la atención a los pacientes. Una jornada en la que los profesionales han ofrecido a los pacientes pautas prácticas sobre ejercicio físico. Un aspecto clave para el manejo del hipoparatiroidismo crónico.