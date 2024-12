Paco Tous elogia la bandera andaluza: Me gusta verla en colegios y hospitales, no en la batalla

El actor Paco Tous (Sevilla, 1964) ha señalado este miércoles durante su participación en el acto institucional del 4D, en conmemoración de la movilización en esa fecha en 1977 en demanda de la autonomía para Andalucía, que "donde más del mundo me gusta ver ondeando mi bandera es en las puertas de los colegios el Día de Andalucía con ese enjambre de flautitas dulces, el desayuno del AMPA del pan tostao con aceite, ahí; no en las fronteras, no en los muros coronados con concertinas"."Al salir de los hospitales, de los museos, empapaos de cultura, y decir esto es nuestro, es de todos, es mio, pero no me gusta verla en la batalla, la guerra nunca es ni será justa, me gusta verla en los balcones colgá", ha continuado glosando el actor designado por el Gobierno andaluz para hacer el Elogio a la bandera en esta jornada institucionalizada como el Día de la Bandera.(Fuente: Junta de Andalucía)