El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha incidido a los dirigentes del PP en la necesidad de conformar una "unidad de mensaje", poniendo como ejemplo el momento en el que el Gobierno decretó la obligatoriedad de llevar mascarilla. De no haber sido así, aún habría "dudas" sobre "si es bueno o no llevarla", por lo que ha pedido "no desorientar a la población".