Page respeta y entiende a Lambán tras no votar la amnistía pero asegura no querer "interferir"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado que respeta y entiende la decisión del secretario general del PSOE en Aragón y senador, Javier Lambán, tras no votar en el Senado sobre la proposición de ley de amnistía, asegurando que no es su papel opinar sobre el expediente que abrirá el partido por este motivo y afirmando que las "discrepancias" se someten a las mayorías. "Me considero amigo de Javier Lambán. Le respeto muchísimo intelectual y políticamente y respeto su decisión. No quiero interferir en lo que pueda hacer ni la Ejecutiva Federal, no es mi papel interferir", ha manifestado.