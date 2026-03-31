Page ve "duro" denunciar a un Gobierno del mismo partido

Toledo, 31 de marzo de 2026. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha comentado que el Gobierno autonómico ha autorizado el recurso contencioso administrativo para reclamar al Ministerio para la Transicion Ecológica y el Reto Demográfico la aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, lamentando el "duro" trance de tener que denunciar en los tribunales "con importantes consecuencias" a un Gobierno "del mismo partido político". (Fuente: Gobierno Castilla-La Mancha)