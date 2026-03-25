Page ve un "espectáculo" el plante de Sumar en el Consejo de Ministros

Barcelona, 25 de marzo de 2026. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha tildado de "espectáculo" que los ministros de Sumar se negaran a entrar en el Consejo de Ministros el pasado viernes para forzar una negociación in extremis que se saldó con el acuerdo de aprobar dos decretos anticrisis por la guerra en Irán, uno de ellos con la prórroga de los contratos de alquiler. "Realmente el gato al agua se lo ha llevado Moncloa", ha apostillado García-Page desde Barcelona. (Fuente: Gobierno Castilla-La Mancha)