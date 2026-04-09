Page:"Me gustaría que propio PSOE ejerciera acusación contra quienes han abusado del partido"

Toledo, 9 de abril de 2026. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido este jueves ante el inicio esta semana del 'caso Koldo', que el PSOE está "repleto" de militantes, dirigentes y cargos públicos "limpios y honestos"; ha señalado que no comparte "para nada" que el PSOE haya sido objeto de financiación irregular, y ha indicado que le gustaría que fuera el propio PSOE el que ejerciera la acusación contra aquellos que han abusado de la organización "para su beneficio personal".